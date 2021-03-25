Популярная украинская певица Оля Полякова показала жаркие кадры со своего отдыха на роскошном курорте

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ольга Полякова, которая недавно оказалась с центре скандала с певицей Тиной Кароль, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка опубликовала в сторис жаркие кадры своего роскошного отдыха, на которых похвасталась аппетитной фигурой и новым купальником.

Как видно, Оля сняла себя как бы сверху, лежа на пляжном шезлонге, она и так и сяк вертит телефоном, снимая все свои аппетитные прелести. Перед камерой звезда появилась в откровенном купальнике-бикини золотистого оттенка который аж светится на солнышке и подчеркивает упругие формы звезды. Волосы певицы распущены и чуть растрепаны, а на ее лице нет макияжа, только модные солнцезащитные очки.

Отметим, что открыто комментировать сторис поклонники не имеют возможности, однако раньше пользователи так комментировали фото Поляковой в купальниках: "Вот это ножки. Вот это красота", "Богиня", "Очень жарко", "Настоящая красавица", "Какая красивая", "Оля, мы вас очень любим", "Какая фигура", "Просто огонь", "Красота", "Очень красивая".

Напомним, Кароль и Полякова впервые увиделись после скандала с "плакальщицей", произошло неожиданное: "Развернулась и...".

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".

Также Politeka писала, Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу".