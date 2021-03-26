Відомий український телеведучий і актор, чоловік Катерини Осадчої, Юрій Горбунов зважився на різку зміну іміджу

Останнім часом популярний телеведучий все частіше показує в Instagram, як змінює імідж, як перетворюється заради шоу і розповідає про плани на майбутнє зі своєю дружиною – телеведучою Катериною Осадчою. Цього разу не обійшлося без ефектних фото в Instagram.

Як з'ясувалося, зараз артист задіяний в зйомках "Скажене весілля 4", тому заради ролі вже обзавівся вусами і довгим волоссям.

"Як тільки сонечко починає по-весняному світити, спрацьовує якийсь акторсько-продюсерський рефлекс-хочеться на знімальний майданчик! Весна-літо і рання осінь-найгарячіша пора для зйомок! І ми вже готуємося! І ми впевнені, нам буде чим вас здивувати !! А поки "Скажене весілля 3", ще в прокаті, в тих місцях де відкриті кінотеатри! # Скаженевесилля3 # скаженийпродюсер # яйдунакажене " » - написав артист.

Фанати тут же відповіли: "ще знімаєте сезон?; Класний фільм🔥 🔥 ржач такий👏; фільм Супер; опа, Ірпінь))👏; Супер смотрели дивилися в перший же день прокату! 🤣 ; Дуже класний фільм! Ходили з сім'єю на всі частини! Юра, ви блискучий актор! Класно граєте! Продовжуйте в тому ж дусі! Удачі вам! Чекаємо з нетерпінням наступну прем'єру; Хороший фільм, можна дивитися і відпочивати☺️».

Також у своєму Instagram Горбунов показав фото, на якому зображений з гітарою в руках.

«А ви часто берете в руки Музичні інструменти чи все залишили в шкільних часах? Трьом "блатним" акордам мене брат навчив, але муз.школа потім підтягнула навички!"- написав він.

Горбунов вбрався в джинсову курточку поверх футболки з принтом і світлі джинси.

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