Телеведущая Екатерина Осадчая порадовала поклонников свежим фото из солнечной Грузии
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда отправилась за границу вместе со съемочной группой "Світського життя", чтобы взять интервью у нескольких знаменитостей. В частности, Екатерина встретилась с певицей Нино Катамадзе и экс-"Холостяком" Иракли Макацарией.
На новом снимке, которым Осадчая поделилась в соцсети, девушка предстала в романтическом образе. Ведущая практически без макияжа и в модной дутой курточке позировала возле дерева, начавшего уже цвести. Она прикрыла глаза хрупкой веточкой с желтым цветком и улыбнулась краешком губ.
"Весну не остановить 👯 # Грузия # грузия2021", - подписала фото звезда.
Пользователи засыпали Осадчую комплиментами, попросив привезти тепло с собой на родину:
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"Катя, везите весну в Украину😍"
"Грузия красивая в любое время года👏"
"Привезите и нам кусочек весны😀"
"Катя, вы сама как весна, радуете своим теплом и красотой❤️"
"Только начинается 😀🥳"
"Если бы об этом знал снег, который шел сегодня утром😢"
Ранее мы рассказывали, как бывший герой "Холостяка" Иракли Макацария провел Осадчей экскурсию по старому Тбилиси и угостил мамиными хачапури, приведя ее в гости в отчий дом.
"Было приятно встретиться с @kosadcha в любимом Тбилиси. Сделать небольшую экскурсию по старому городу и поговорить про грузинские традиции. Спасибо за душевный разговор, всегда рады гостям!", - поделился с публикой Иракли.
Напомним, что модница Осадчая в морковном плаще и мужской шляпе показала, ради кого покинула Украину: "Гамарджоба!"
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