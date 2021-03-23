Телеведущая Екатерина Осадчая порадовала поклонников свежим фото из солнечной Грузии

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда отправилась за границу вместе со съемочной группой "Світського життя", чтобы взять интервью у нескольких знаменитостей. В частности, Екатерина встретилась с певицей Нино Катамадзе и экс-"Холостяком" Иракли Макацарией.

На новом снимке, которым Осадчая поделилась в соцсети, девушка предстала в романтическом образе. Ведущая практически без макияжа и в модной дутой курточке позировала возле дерева, начавшего уже цвести. Она прикрыла глаза хрупкой веточкой с желтым цветком и улыбнулась краешком губ.

"Весну не остановить 👯 # Грузия # грузия2021", - подписала фото звезда.

Пользователи засыпали Осадчую комплиментами, попросив привезти тепло с собой на родину:

"Катя, везите весну в Украину😍"

"Грузия красивая в любое время года👏"

"Привезите и нам кусочек весны😀"

"Катя, вы сама как весна, радуете своим теплом и красотой❤️"

"Только начинается 😀🥳"

"Если бы об этом знал снег, который шел сегодня утром😢"

Ранее мы рассказывали, как бывший герой "Холостяка" Иракли Макацария провел Осадчей экскурсию по старому Тбилиси и угостил мамиными хачапури, приведя ее в гости в отчий дом.

"Было приятно встретиться с @kosadcha в любимом Тбилиси. Сделать небольшую экскурсию по старому городу и поговорить про грузинские традиции. Спасибо за душевный разговор, всегда рады гостям!", - поделился с публикой Иракли.

Напомним, что модница Осадчая в морковном плаще и мужской шляпе показала, ради кого покинула Украину: "Гамарджоба!"

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