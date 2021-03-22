Телеведущая Екатерина Осадчая заинтриговала поклонников свежими кадрами
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда вместе со съемочной командой "Світського життя" отправилась в Грузию. На официальной страничке программы в Инстаграм появились любопытные кадры.
Так, Осадчая, показала, ради кого покинула Украину. Оказывается, она решила взять интервью у грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе. Екатерина побывала в гостях у знаменитости, пообещав своим фанатам в следующем выпуске "Світського життя" раскрыть много интересных деталей из ее жизни.
На кадрах ведущая предстала в стильном пальто морковного оттенка и с неизменным атрибутом - шляпкой на голове, правда, в этот раз мужской.
"Гамарджоба из солнечной Грузии! «Светская жизнь» отправилась в Кахетию на встречу с певицей Нино Катамадзе! Как артистка работает над новым альбомом в пандемию, какое вино любит и где приобрела собственную землю под строительство особняка😉 Тосты, пение и харизма звездной грузинки даже через экраны долетит до вас уже в эту субботу в 23.20! Будьте здоровыми, берегите себя и близких🤞🏻", - говорится в подписи.
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Кроме того, в "сториз" Осадчая поделилась фрагментами бэкстейджа к съемкам выпуска. Ведущая не постеснялась поднять бокал "за друзей, мир и счастье" вместе с Нино.
Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное.
"Как вегда от вас веет теплом и добротой, позитивом и хорошим настроением 👏🔥❤️"
"Нино, Украина тебя ждет и любит!❤️"
"Нино, мы скучаем🔥👏"
"Нино вы неповторимы, вы чудо"
"Катя, пальто бомба!!!! Вам так идет😍🔥"
Ранее мы рассказывали, что Осадчая прогулялась по Тбилиси в модной курточке, пожаловавшись на комендантский час.
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