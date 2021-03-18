Пара телеведущих, любимчики публики Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая продолжают дарить незабываемые моменты своим поклонникам

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Юрий Горбунов решил показать магию черно-белых фотографий. Он разместил совместное фото с супругой в черно-белом исполнении, очаровав особенным шармом.

"Черно-белые фотографии всегда добавляют какую-то особую магию к фотографиям!! Какая-то в них творческая энергия! Хоть и немало важно кто именно на фотографиях!", - написал Юрий.

В кадре, который поймал фотограф - Юрий и Катя прижавшись друг к другу счастливо улыбаются. У кати аккуратно уложены волосы в стиле ретро и украшения из жемчуга придают особого шарма. Юрий, как всегда, одет в строгий костюм. Он обнимает свою Катю, будто настоящий бриллиант.

Фото излучает настоящее сияние, что не могли не заметить внимательные поклонники и коллеги пары, которые написали комплименты в колонке комментариев:

"Красиво!!!", "Вы классные!", "Сияние в глазах Екатерины 🔥🔥🔥", "Чрезвычайные 😍 прекрасное фото! ❤️", "Шикарное фото!", "Успехов вам и крепкого здоровья !!!", "Очень хорошая пара🔥 очень хорошее фото😍❤️❤️❤️", "Какие вы красивые. Счастья вам. 😍", "Когда вы фотографируете людей в цвете, вы фотографируете их одежду, но когда вы фотографируете людей в черно-белом, вы фотографируете их души! (Тед Грант)", "Фотографы во всем мире знают силу черно-белого, знают, как он может заставить что-то казаться загадочным и реальным одновременно. Глубина, динамичность и простота настолько красиво сочетаются в черно-белых фотографиях, вы почти чувствуете, что объект оживает.🔥", "Фото, как будто из 30-годов!", - написали под чудесной фотографией поклонники.

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