Телеведущая Екатерина Осадчая впечатлила ярким образом

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда "Світського життя" опубликовала свежий кадр в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором позировала в салоне одежда.

Екатерина, судя по всему, подбирала себе весенний лук. Телеведущая остановилась на плаще лимонного оттенка, дополнив образ черной мужской шляпой. Звезда распустила волосы, коснувшись рукой головы, и сфотографировала свое отражение в зеркале.

"Всегда гостеприимный", - так описала магазин Осадчая.

Напомним, несменной "изюминкой" в любом наряде телеведущей являются ее причудливые головные уборы.

"Шляпки могут быть удобными и не очень, но это точно хорошее дополнение любого образа. Женщина должна уметь носить шляпки. И в первую очередь, когда она надевает шляпу, она должна себя максимально комфортно ощущать. Потому что, когда женщина смотрит на себя в зеркало и понимает, что ей неудобно и неловко, это же поймут и абсолютно все вокруг. Так что только уверенность в себе и умение держаться, когда у тебя на голове шляпка, и составляют весь образ!", - ранее делилась своим секретом Осадчая.

До этого мы рассказывали, как Екатерина превзошла саму себя. Девушка сделала селфи, показав себя в легком платье молочного оттенка, с неожиданной фишкой - на ней была шляпка с перьями, напоминавшая по форме шлем римского воина.

"Перевоплощение...", - подписала кадр Осадчая.

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво покрасовался в вышиванке рядом с Осадчей: "Эктор, вау...".

Как сообщала Politeka, раскрасневшаяся Осадчая прижалась к красавчику из "Мастер Шеф": "Ах!!! Какой мужчина".