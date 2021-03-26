Известный украинский телеведущий и актер, супруг Екатерины Осадчей, Юрий Горбунов решился на резкую смену имиджа

В последнее время популярный телеведущий все чаще показывает в Инстаграм, как меняет имидж, как преображается ради шоу и рассказывает о планах на будущее со своей женой – телеведущей Катериной Осадчей. В этот раз не обошлось без эффектных фото в Инстаграм.

Как выяснилось, сейчас артист задействован в съемках «Скажене весілля 4», поэтому ради роли уже обзавелся усами и длинными волосами.

«Как только солнышко начинает по-весеннему светить, срабатывает какой-то актерско-продюсерский рефлекс-хочется на съемочную площадку! Весна-лето и ранняя осень-самая горячая пора для съемок! И мы уже готовимся! И мы уверены, нам будет чем вас удивить !! А пока «Скажене весілля 3», еще в прокате, в тех местах где открыты кинотеатры! # Скаженевесилля3 # скаженийпродюсер # яйдунаскажене», - написал артист.

Фанаты тут же ответили: « Ещё снимаете сезон?; Классный фильм🔥🔥 ржач такой👏; Фильм супер; Опа, Ирпень)) 👏; Супер 👏 Смотрели в первый же день проката! 🤣; Очень классный фильм! Ходили с семьёй на все части! Юра, вы блестящий актер! Классно играете! Продолжайте в том же духе! Удачи вам! Ждём с нетерпением следующую премьеру; Хороший фильм, можно смотреть и отдыхать ❣️».

Также в своем Инстаграм Горбунов показал фото, на котором запечатлен с гитарой в руках.

«А вы часто берете в руки музыкальные инструменты ли все оставили в школьных временах? Трем «блатным» аккордам меня брат научил, но муз.школа затем подтянула навыки!» - написал он.

Горбунов нарядился в джинсовую курточку поверх футболки с принтом и светлые джинсы.

Напомним, Юрий Горбунов показал забавы с сынишкой, пока мама не видит: "Настоящий мужчинка!"

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