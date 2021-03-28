Фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубометр діятиме до кінця березня, потім постачальники переглянуть тарифи
Більшість компаній вирішили залишити вартість газу для населення на тому ж рівні, проте деякі все ж заявили про підвищення. Скільки саме українцям доведеться платити за газ у квітні, поділилися інформацією в "Газправді".
Незважаючи на те, що в Європі й світі газ та нафта відчутно зросли в ціні, в Україні істотного подорожчання «блакитного палива» в квітні не буде.
Багато компаній навіть не змінили ціну в порівнянні з березнем. Зокрема, "Мегават" опублікував цінник в 6,70 грн за кубометр, а постачальники "ЕРУ Людям", "ЕРУ Трейдинг" та Агросинтез Трейдинг" - 6,75 грн за кубометр.
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Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» і «Галнафтогаз» продаватимуть по 6,86 грн, залишивши квітневі ціни на рівні березневих.
Втім, більше десяти компаній оприлюднили підвищені цінники - від 7,60 грн і до 8,85 грн за кубометр. Зокрема, ціну в 8,30 грн запропонували "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" і "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія". А рекордсменом стало ТОВ "Азовгаз", встановивши цінник на рівні 8,85 грн.
Раніше ми розповідали, з травня зміняться правила на ринку газу: всіх споживачів автоматично переведуть на річний тариф. Якими вони будуть, українці дізнаються тільки в кінці квітня. Тобто ці тарифи діятимуть з 1 травня до 30 квітня 2022 року. Слід нагадати, що споживачі можуть самі вибирати собі постачальника.
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