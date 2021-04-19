Відома співачка Ліда Лі, яку продюсує Монатік, показала, що вміє

Як пише Politeka.net, Ліда Лі раніше працювала у Дмитра в якості бек-вокалістки. Після цього дівчина спробувала себе у вокальному шоу, а потім Монатік вирішив зробити з красуні повноцінну співачку, почавши займатися її розкруткою. Дівчина зараз активно веде соціальні мережі, підігріваючи до себе інтерес.

Цього разу Ліда показала фото, де була в штанях і прозорому ТОПі. Дівчина на першому фото підняла ногу, демонструючи розтяжку, а на другому - лежала на животі.

"Вибери свій улюблений знімок. Чорний або червоний", - написала Ліда під фотографіями.

"Люблю", - написала смайликом дружина Дмитра-Ірина Монатік.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чорт візьми, я не хочу вибирати", "у мене кішка теж так ногою робить", "чорний і червоний", " Червоний дуже класний вийшов. Супер. І чорний теж прикольний", "я перепрошую, але це прямо MARUV, точно", "твої пости дуже круті. Тобі однозначно потрібно бути блогером".

Ми писали, що українська співачка і підопічна Дмитра Монатіка Ліда Лі показала пристрасні кадри в розстебнутій сорочці.

Так, на кадрах співачка заворожує глядачів своїм фатальним образом. Ліда Лі лежить на якійсь поверхні, дивлячись кудись убік. Сорочка співачки розстебнута, а сама Ліда повільно проводить червоною трояндою по своїх грудях, розбурхуючи уяву жаркими кадрами.

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