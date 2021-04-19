Известная певица Лида Ли, которую продюсирует Монатик, показала, что умеет

Как пишет Politeka.net, Лида Ли раньше работала у Дмитрия в качестве бэк-вокалистки. После этого девушка попробовала себя в вокальном шоу, а потом Монатик решил сделать из красотки полноценную певицу, начав заниматься ее раскруткой. Девушка сейчас активно ведет социальные сети, подогревая к себе интерес.

В этот раз Лида показала фото, где была в штанах и прозрачном топе. Девушка на первом фото подняла ногу, демонстрируя растяжку, а на втором - лежала на животе.

"Выбери свой любимый снимок. Черный или красный", - написала Лида под фотографиями.

"Люблю", - написала смайликом жена Дмитрия - Ирина Монатик.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Черт возьми, я не хочу выбирать", "У меня кошка тоже так ногой делает", "Черный и красный", "Красный очень классный вышел. Супер. И черный тоже прикольный", "Я извиняюсь, но это прямо MARUV, точно", "Твои посты очень крутые. Тебе однозначно нужно быть блогером".

Мы писали, что украинская певица и подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли показала страстные кадры в расстегнутой рубашке.

Так, на кадрах певица завораживает зрителей своим роковым образом. Лида Ли лежит на некоей поверхности, глядя куда-то в сторону. Рубашка певицы расстегнута, а сама Лида медленно проводит алой розой по своей груди, будоража воображение жаркими кадрами.

Напомним, подопечная Монатика, соблазнительно обтянув фигуру, дала волю страсти

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