Известная певица Лида Ли(Lida Lee), которую продюсирует Монатик, показала себя, рассказала об интервью

Как пишет Politeka.net, Лида Ли раньше была у Дмитрия в качестве бэк-вокалистки, а после этого Монатик занялся продвижением красотки. Девушка продвигает себя разными способами, не забывая и о социальных сетях.

В этот раз Лида опубликовала несколько фото в Инстаграм, на которых была в белом платье с декольте и черном платье сс вырезом до бедра.

"О жизни на скоростях, осознанности и электрокаре уже в новом спецпроекте для Vogue. Ягуар у меня ассоциируется с чувствами: пылкая страсть, сексуальность, грациозность, прыткость, стиль, строгость, роскошь и женственность. Каждая девушка чувствует себя настоящей достопримечательностью, садясь за руль этого автомобиля", - написала Лида Ли.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Какие красивые фото", "Лида, люблю", "Шикарная", "Машинка тебе подходит", "Ну уж очень красивая", "1-е фото на Ольгу Куриленко похожа".

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В начале видео певица беззаботно прыгает под музыку на кровати в милой красной пижамке с длинными рукавами и штанами.

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