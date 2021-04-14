Известная певица Лида Ли(Lida Lee), которую продюсирует Монатик, показала себя, рассказала об интервью
Как пишет Politeka.net, Лида Ли раньше была у Дмитрия в качестве бэк-вокалистки, а после этого Монатик занялся продвижением красотки. Девушка продвигает себя разными способами, не забывая и о социальных сетях.
В этот раз Лида опубликовала несколько фото в Инстаграм, на которых была в белом платье с декольте и черном платье сс вырезом до бедра.
"О жизни на скоростях, осознанности и электрокаре уже в новом спецпроекте для Vogue. Ягуар у меня ассоциируется с чувствами: пылкая страсть, сексуальность, грациозность, прыткость, стиль, строгость, роскошь и женственность. Каждая девушка чувствует себя настоящей достопримечательностью, садясь за руль этого автомобиля", - написала Лида Ли.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Скрытный Олег Винник неожиданно заговорил о жене, в Сети раскрыли ее имя: "Несешь свой крест..."
На «Голосі країни» неожиданный поворот, вернется знаменитый экс-тренер: «Участникам выпадет шанс…»
К переболевшей "Холостячке" Мишиной приехали люди в военной форме, что произошло: "А у нас тут спецназ!"
"Пасха будет не очень радостной": синоптики огорошили прогнозом погоды на начало мая
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Какие красивые фото", "Лида, люблю", "Шикарная", "Машинка тебе подходит", "Ну уж очень красивая", "1-е фото на Ольгу Куриленко похожа".
Мы писали, что набирающая популярность украинская певица Лида Ли показала впечатляющее преображение в роковую красотку прямо в спальне.
В начале видео певица беззаботно прыгает под музыку на кровати в милой красной пижамке с длинными рукавами и штанами.
Напомним, подопечная Монатика спустила наряд, показывая самое запретное
Также Politeka писала, что подопечная Монатика в блестящих трусиках устроила горячую "битву карешек", кадры
А еще Politeka сообщала, что подопечная Монатика в слишком узком боди обозначила пикантные места