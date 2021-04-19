Страсний тиждень Великого посту йде перед найголовнішим святом – Великоднем

У 2021 році Великдень відзначається другого травня, таким чином, Страсний тиждень почнеться 26 квітня.

Православні в ці дні згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа, Його страждання, розп'яття на хресті, смерті і подальшому воскресінні.

Вважається важливим провести ці дні в духовних роздумах і молитвах, без сварок, образ і поганих вчинків.

Піст на Страсному тижні є найбільш суворим: у Великий понеділок, 26 квітня, дозволяється їсти лише хліб, фрукти і овочі, а також мед і горіхи.

У вівторок і середу можна додавати сиру їжу без масла. У четвер дозволяється невелике послаблення-ті, хто постить можуть їсти гарячу їжу рослинного походження з рослинним маслом.

У Страсну п'ятницю віруючі від їжі утримуються до часу виносу плащаниці на богослужінні. У суботу дозволяється їсти гарячу їжу без масла.

Крім того, за два тижні до святкування Великодня, в Україні 19 квітня починається Вербний тиждень.

Великдень цього року припадає на 2 травня.

У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.

Віруючі в цей день відвідують нічну або ранкову службу і освячують квітучі гілочки верби.

Гілочками будинку слуг б'ють рідних, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Будь великим, як верба, здоровим, як вода і багатим, як земля".

Що не можна робити в Вербний тиждень

прийнято утримуватися від їжі тваринного походження;

заборонено лаятися, лихословити;

на Вербну неділю забороняється шити і в'язати, під забороною домашні роботи і прибирання.