Страсний тиждень Великого посту йде перед найголовнішим святом – Великоднем
У 2021 році Великдень відзначається другого травня, таким чином, Страсний тиждень почнеться 26 квітня.
Православні в ці дні згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа, Його страждання, розп'яття на хресті, смерті і подальшому воскресінні.
Вважається важливим провести ці дні в духовних роздумах і молитвах, без сварок, образ і поганих вчинків.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Полякова різко відповіла українцям, які висміяли її обличчя після ботокса: "Не всім бути богинями..."
Горбунов показав затишне сімейне гніздечко, де живе з Осадчою: "Молодці, чудове"
Влад Яма екстрено звернувся до українців через стан легендарного Чапкіса: "Давайте всі разом..."
"У кімнаті були хлопчики 6 і 9 років": розправа в Києві потрясла країну, душогубу винесли вирок
Піст на Страсному тижні є найбільш суворим: у Великий понеділок, 26 квітня, дозволяється їсти лише хліб, фрукти і овочі, а також мед і горіхи.
У вівторок і середу можна додавати сиру їжу без масла. У четвер дозволяється невелике послаблення-ті, хто постить можуть їсти гарячу їжу рослинного походження з рослинним маслом.
У Страсну п'ятницю віруючі від їжі утримуються до часу виносу плащаниці на богослужінні. У суботу дозволяється їсти гарячу їжу без масла.
Крім того, за два тижні до святкування Великодня, в Україні 19 квітня починається Вербний тиждень.
Великдень цього року припадає на 2 травня.
У Вербну неділю , 25 квітня, віруючі згадують Вхід Господній в Єрусалим.
Віруючі в цей день відвідують нічну або ранкову службу і освячують квітучі гілочки верби.
Гілочками будинку слуг б'ють рідних, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Будь великим, як верба, здоровим, як вода і багатим, як земля".
Що не можна робити в Вербний тиждень
прийнято утримуватися від їжі тваринного походження;
заборонено лаятися, лихословити;
на Вербну неділю забороняється шити і в'язати, під забороною домашні роботи і прибирання.
До слова, глава МОЗ Степанов виступив з важливою заявою перед Великоднем:"особливий режим".
Як повідомляла Politeka раніше, українців зобов'яжуть утримувати батьків, в Мінсоці розкрили нові правила: "доведеться платити за...".
Крім того Politeka писала, що зупинилося серце ректора університету імені Тараса Шевченка:"Господи, прийми його душу".