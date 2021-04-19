Страстная неделя Великого поста идёт перед самым главным праздником – Пасхой

В 2021 году Пасха отмечается второго мая, таким образом, страстная неделя начнётся 26 апреля.

Православные в эти дни вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении.

Считается важным провести эти дни в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков.

Пост на Страстной неделе является наиболее строгим:в Великий понедельник, 26 апреля, разрешается есть лишь хлеб, фрукты и овощи, а также мёд и орехи.

Во вторник и среду можно добавлять сырую пищу без масла. В четверг полагается небольшое послабление - постящиеся могут есть горячую пищу растительного происхождения с растительным маслом.

В Страстную пятницу верующие от пищи воздерживаются до времени выноса плащаницы на богослужении. В субботу разрешается есть горячую пищи без масла.

Кроме того, за две недели до празднования Пасхи, в Украине 19 апреля начинается Вербная неделя.

Пасха в этом году припадает на 2 мая.

В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.

Верующие в этот день посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы.

Веточками дома слугка бьют родных, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богатым, как земля".

Что нельзя делать в Вербную неделю

принято воздерживаться от пищи животного происхождения;

запрещено ругаться, сквернословить;

на Вербное воскресенье запрещается шить и вязать, под запретом домашние работы и уборка.