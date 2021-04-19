Страстная неделя Великого поста идёт перед самым главным праздником – Пасхой
В 2021 году Пасха отмечается второго мая, таким образом, страстная неделя начнётся 26 апреля.
Православные в эти дни вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении.
Считается важным провести эти дни в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Полякова резко ответила украинцам, высмеявшим ее лицо после ботокса: "Не всем быть богинями..."
Балан с новой прической появился на публике с маленькой девочкой: "Будет прекрасным отцом"
Остановилось сердце известного актера, трагические подробности: «В день рождения забрала скорая»
"В комнате были мальчики 6 и 9 лет": расправа в Киеве потрясла страну, душегубу вынесли приговор
Пост на Страстной неделе является наиболее строгим:в Великий понедельник, 26 апреля, разрешается есть лишь хлеб, фрукты и овощи, а также мёд и орехи.
Во вторник и среду можно добавлять сырую пищу без масла. В четверг полагается небольшое послабление - постящиеся могут есть горячую пищу растительного происхождения с растительным маслом.
В Страстную пятницу верующие от пищи воздерживаются до времени выноса плащаницы на богослужении. В субботу разрешается есть горячую пищи без масла.
Кроме того, за две недели до празднования Пасхи, в Украине 19 апреля начинается Вербная неделя.
Пасха в этом году припадает на 2 мая.
В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.
Верующие в этот день посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы.
Веточками дома слугка бьют родных, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богатым, как земля".
Что нельзя делать в Вербную неделю
принято воздерживаться от пищи животного происхождения;
запрещено ругаться, сквернословить;
на Вербное воскресенье запрещается шить и вязать, под запретом домашние работы и уборка.
К слову, глава Минздрава Степанов выступил с важным заявлением перед Пасхой: "Особый режим".
Как сообщала Politeka ранее, украинцев обяжут содержать родителей, в Минсоце раскрыли новые правила: "Придется платить за...".
Кроме того Politeka писала, что остановилось сердце ректора университета имени Тараса Шевченко: "Господи, прими его душу".