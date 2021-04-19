В субботу на шестой неделе Великого поста отмечается большой праздник — Лазарева суббота
Этот праздник не имеет точной даты и каждый год выпадает на разные числа.
В этом году Лазарева суббота приходится на 24 апреля. На следующий день, 25 апреля, Вербное воскресенье или праздник Входа Господня в Иерусалим, а совсем скоро, через неделю, Пасха — 2 мая.
Лазарева суббота — единственный день во время Великого поста, когда разрешено есть рыбную икру. Также в Лазареву субботу можно готовить блюда из рыбы, но есть их можно только на следующий день — в Вербное воскресенье.
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Традиционно на Лазареву субботу пекли постные гречневые блины, варили каши, которые заправляли растительным маслом, запекали картофель.
Также в этот день, как и на любой праздник во время поста, разрешается употребить немного красного вина.
Кроме того, за две недели до празднования Пасхи, в Украине 19 апреля начинается Вербная неделя.
Пасха в этом году припадает на 2 мая.
В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.
Верующие в этот день посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы.
Веточками дома слугка бьют родных, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богатым, как земля".
Что нельзя делать в Вербную неделю
принято воздерживаться от пищи животного происхождения;
запрещено ругаться, сквернословить;
на Вербное воскресенье запрещается шить и вязать, под запретом домашние работы и уборка.
К слову, глава Минздрава Степанов выступил с важным заявлением перед Пасхой: "Особый режим".
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