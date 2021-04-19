В субботу на шестой неделе Великого поста отмечается большой праздник — Лазарева суббота

Этот праздник не имеет точной даты и каждый год выпадает на разные числа.

В этом году Лазарева суббота приходится на 24 апреля. На следующий день, 25 апреля, Вербное воскресенье или праздник Входа Господня в Иерусалим, а совсем скоро, через неделю, Пасха — 2 мая.

Лазарева суббота — единственный день во время Великого поста, когда разрешено есть рыбную икру. Также в Лазареву субботу можно готовить блюда из рыбы, но есть их можно только на следующий день — в Вербное воскресенье.

Традиционно на Лазареву субботу пекли постные гречневые блины, варили каши, которые заправляли растительным маслом, запекали картофель.

Также в этот день, как и на любой праздник во время поста, разрешается употребить немного красного вина.

Кроме того, за две недели до празднования Пасхи, в Украине 19 апреля начинается Вербная неделя.

Пасха в этом году припадает на 2 мая.

В Вербное воскресенье, 25 апреля , верующие вспоминают Вход Господень в Иерусалим.

Верующие в этот день посещают ночную или утреннюю службу и освящают цветущие веточки вербы.

Веточками дома слугка бьют родных, приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь большим, как верба, здоровым, как вода и богатым, как земля".

Что нельзя делать в Вербную неделю

принято воздерживаться от пищи животного происхождения;

запрещено ругаться, сквернословить;

на Вербное воскресенье запрещается шить и вязать, под запретом домашние работы и уборка.