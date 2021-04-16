Украинцев предупредили о карантинных ограничениях на Пасху 2021
Об этом заявили в мэрии Киева.
«У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем», - говорится сообщении.
Решение об ослаблении ограничений после 30 апрелия будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.
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Ранее мы писали, что в Украине скончалась роженица, которая вынашивала двойню - женщина была больна ковидом.
Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.
По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.
"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.
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