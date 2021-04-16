Украинцев предупредили о карантинных ограничениях на Пасху 2021

Об этом заявили в мэрии Киева.

«У нас впереди Пасхальные праздники. И мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем», - говорится сообщении.

Решение об ослаблении ограничений после 30 апрелия будет принимать комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева.

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Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.

По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.

врач, больница, коронавирус

"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.

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