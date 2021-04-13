Местные власти решили продлить карантин
Как передает Politeka.net, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут действовать до 30 апреля.
Такое решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Днепр.
Так, работа ночных клубов и дискотек в Днепре будет и дальше под запретом. Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм.
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В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.
Ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно, а вот младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.
Ранее мы писали о том, что Кабмин внес важные изменения в постановление о карантине и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий.
Так, правительство утвердило перечень видов экономической деятельности, по которому ФОПы и наемные работники из "красных" зон карантина могут претендовать на получение госпомощи в размере 8000 гривен.
Со следующей недели данные категории граждан, зарегистрировавшись в "Дії", могут подавать заявку, чтобы получить государственную помощь.
Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.
Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.
Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.