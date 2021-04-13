Местные власти решили продлить карантин

Как передает Politeka.net, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут действовать до 30 апреля.

Такое решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Днепр.

Так, работа ночных клубов и дискотек в Днепре будет и дальше под запретом. Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм.

В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

Ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно, а вот младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, что Кабмин внес важные изменения в постановление о карантине и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Так, правительство утвердило перечень видов экономической деятельности, по которому ФОПы и наемные работники из "красных" зон карантина могут претендовать на получение госпомощи в размере 8000 гривен.

Со следующей недели данные категории граждан, зарегистрировавшись в "Дії", могут подавать заявку, чтобы получить государственную помощь.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

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