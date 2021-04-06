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В Украине может сократиться количество регионов в "красных" карантинных зонах

Как передает Politeka.net, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Речь идет о Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. По словам министра, в этих регионах наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации.

"Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из "красного" уровня", - отметил Степанов.

Стоит отметить, что в Украине до сих пор остаются "красными" 11 регионов. 13 областей находятся в "оранжевой" зоне, в том числе и Хмельниччина, которая уже несколько дней подряд регион находится на пороге "красного" уровня.

В "желтой" зоне находится только Херсонская область.

Отметим, что за прошедшие сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 430 больных, выздоровели 10 240 человек.