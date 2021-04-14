Регистрация на получение карантинных выплат для ФОПов и их сотрудников начнется с 19 апреля

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Проводиться выплата восьми тысяч гривен будет через приложение «Дия».

По словам Шмыгаля, правительство планирует выделить три миллиарда гривен на карантинные выплаты.

Важно отметить, что дату регистрации перенесли, так как ранее в Кабмине сообщали, что регистрация на получение денег начнется 12 апреля.

Кроме того мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление относительно локдауна по всей территории Украины.

«Ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной. Но в то же время по отдельным областям наблюдаем снижение количества новых случаев и госпитализаций.

Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемических правил», - заявил Шмыгаль.

А вот жесткий карантин и транспортный локдаун в Киеве продлили до 30 апреля, сообщили в мэрии столицы.

Напомним, что украинцам поднимут пенсии, Шмыгаль раскрыл, у кого и на сколько вырастут выплаты: «С 1 июля…»

Как сообщала Politeka, Шмыгаль сделал заявление относительно локдауна по всей Украине: "Ситуация напряженная".

Также Politeka писала, что в Кабмине хотят перейти на отопление дровами: детали законопроекта.