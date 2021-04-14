Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление относительно локдауна по всей территории Украины

Об этом премьер заявил на заседании правительства.

«Ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной. Но в то же время по отдельным областям наблюдаем снижение количества новых случаев и госпитализаций.

Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемических правил», - заявил Шмыгаль.

К слову, жесткий карантин и транспортный локдаун в Киеве продлили до 30 апреля

Об этом сообщили в мэрии Киева.

Напомним, что Киев попал в "красную" зону еще 20 марта и тогда на время локдауна ввели такие запреты:

Запрет на работу учреждений культуры, ТРЦ закрыты частично (работают только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии), запрещено проведение всех массовых мероприятий, запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, заведения общественного питания - могут работать навынос, школы работают дистанционно, садики не работают.

Частный бизнес, все предприятия и организации бюджетной сферы, должны работать дистанционно - исключение - предприятия критической инфраструктуры.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.