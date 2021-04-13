В Кабмине нашли способ снизить тарифы на газ примерно на 10%

Как передает Politeka, об этом пишет UBR со ссылкой на соответствующий документ на сайте Минэнерго.

Так, Министерство энергетики Украины зарегистрировало законопроект, который позволит увеличить долю твердого биотоплива (дров) в производстве тепловой и электрической энергии.

Ожидается, что уменьшения тарифов на газ удастся достичь благодаря нововведению примерно на 10%. Документом предлагается освободить от налога на выбросы углекислого газа предприятия, которые на своих производственных установках сжигают исключительно биотопливо.

По состоянию на сегодняшний день такие предприятия платят экологический налог за выбросы CO2 в атмосферу в размере 10 грн за тонну. Аналогичные тарифы действуют и для компаний, которые для производства энергии используют ископаемое топливо (уголь, газ или торф). На такой уровень сбор подняли с 2019 года. Ранее налог на углекислый газ составлял 41 копейку с тонны. Таким образом, нагрузка увеличилась в 24,4 раза.

В Минэнерго подчеркнули, что такая ситуация не коррелируется в мировой практике. Биотопливо, согласно методологии рамочной конвенции ООН об изменении климата, считается CO-2-нейтральным, потому что во время его сжигания углекислого газа создается столько же, сколько было поглощено растениями, пока они росли.

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