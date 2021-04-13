Украина вышла на пик третьей волны заболеваемости ковидом
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, ситуация стабилизируется по всей стране.
«Что касается эпидемии: как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам», - говорит Степанов.
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Кроме того министр утверждает, что уменьшается количество вызовов скорой помощи, и количество людей, которые подлежат госпитализации.
Ранее мы писали, что местные власти решили продлить карантин.
Ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут действовать до 30 апреля.
Такое решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Днепр.
Так, работа ночных клубов и дискотек в Днепре будет и дальше под запретом. Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм.
В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.
Ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно, а вот младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.
Напомним о локдауне в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.
Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.
Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.