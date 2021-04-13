Украина вышла на пик третьей волны заболеваемости ковидом

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, ситуация стабилизируется по всей стране.

«Что касается эпидемии: как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам», - говорит Степанов.

Кроме того министр утверждает, что уменьшается количество вызовов скорой помощи, и количество людей, которые подлежат госпитализации.

Ранее мы писали, что местные власти решили продлить карантин.

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут действовать до 30 апреля.

Такое решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Днепр.

Так, работа ночных клубов и дискотек в Днепре будет и дальше под запретом. Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм.

В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

Ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно, а вот младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Напомним о локдауне в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.