Пасху-2021 верующие украинцы будут отмечать в условиях карантина 2 мая

Из-за пандемии коронавируса в церквях и храмах будет введен ряд ограничений и изменен формат проведения служб, передает "Апостроф".

Празднование Пасхи-2021 в ПЦУ

Православная церковь Украины в 2021 году проведет пасхальные богослужения в том же формате, что и в 2020 году, когда в большинстве храмов праздничные службы проходили за закрытыми дверями или в присутствии незначительного количества верующих.

Богослужение на Пасху-2021 в УПЦ КП

В Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщили, что массовых богослужений на Пасху-2021 не планируется, а куличи будут освящать на открытом воздухе.

Пасха-2021 в УПЦ МП

В 2021 году, как и в прошлом году, все богослужения будут проводиться с учетом карантинных требований в содействии с правоохранительными органами и Министерством здравоохранения.

Кроме того мы писали, что ураинцев предупредили об "особом режиме" из-за эпидемии коронавируса.

Об этом глава Минздрава сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Отмечается, что "особый режим" будет действовать на период пасхальных праздников.

Глава Минздрава добавил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивны", а течение болезни очень тяжелое.

«Нам важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим. Мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей», - подчеркнул Степанов.

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