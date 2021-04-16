Пасху-2021 верующие украинцы будут отмечать в условиях карантина 2 мая
Из-за пандемии коронавируса в церквях и храмах будет введен ряд ограничений и изменен формат проведения служб, передает "Апостроф".
Празднование Пасхи-2021 в ПЦУ
Православная церковь Украины в 2021 году проведет пасхальные богослужения в том же формате, что и в 2020 году, когда в большинстве храмов праздничные службы проходили за закрытыми дверями или в присутствии незначительного количества верующих.
Богослужение на Пасху-2021 в УПЦ КП
В Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщили, что массовых богослужений на Пасху-2021 не планируется, а куличи будут освящать на открытом воздухе.
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Пасха-2021 в УПЦ МП
В 2021 году, как и в прошлом году, все богослужения будут проводиться с учетом карантинных требований в содействии с правоохранительными органами и Министерством здравоохранения.
Кроме того мы писали, что ураинцев предупредили об "особом режиме" из-за эпидемии коронавируса.
Об этом глава Минздрава сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
Отмечается, что "особый режим" будет действовать на период пасхальных праздников.
Глава Минздрава добавил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивны", а течение болезни очень тяжелое.
«Нам важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим. Мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей», - подчеркнул Степанов.
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