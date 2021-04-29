Українська гімнастка і переможниця шоу» Холостяк-10 " Даша Ульянова вирішила покинути Україну і вирушила у спекотну відпустку

Популярна блогерка і переможниця «Холостяка» минулого сезону Даша Ульянова не сидить на місці і намагається активно розвиватися. Так як Даша не стала будувати відносини з Максом Михайлюком, вона про своє особисте життя тепер мовчить і взагалі не розповідає в мережі.

Проте, деякі дані про себе Даша все ж говорить, в тому числі і інтригує кадрами з життя. Цього разу дівчина поділилася кадром з аеропорту. Схоже, в черговий раз Ульянова вирішила покинути Україну і відпочити.

За словами користувачів, примітний той факт, що зробила це Даша в день, коли у Макса Михайлюка – її колишнього коханого, народилася дочка від моделі – Дар'ї Хлистун. У цей самий день дівчина вирішила якраз виїхати на відпочинок.

"А пілотом рейсу не буде?; Ні, який Макс, Даша збігає, у Макса дочка якраз народилася; Та поки Макс став Батьком, Даша відлітає😂; Гарна🤍; Яка красуня😍; Красуня то яка❤; Краща😍; beautiful 😻🔥; Good night 💙; Гарного польоту!; Мила така 😍; Ваууу яка красуня 😍; Даша, а ви завжди в такій манірності або буваєте сама собою?».

Також раніше Даша зізналася, що зйомки на камеру мають для неї своєрідний терапевтичний ефект.

"Для мене фотосесія-один із способів налагодити контакт з собою і своїм тілом. Я кайфую не тільки від результату, але і від самого процесу зйомки. Дорогі дівчата, якщо у вас ще не склалися гармонійні відносини з собою або є комплекси, спробуйте влаштувати собі фото-день», - звернулася Ульянова до своїх передплатниць.

Цей пост вона супроводила власними фотографіями, на яких вона максимально розкрилася перед глядачами. Так, Даша позувала зовсім без одягу. Вона сиділа на підлозі, схрестивши ноги і прикриваючись руками.

Нагадавши, Ульянова показала, якою була до "Холостяка", різниця вражає: "Ого, така красива без надувних...".

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