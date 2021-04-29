Украинская гимнастка и победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова решила покинуть Украину и отправилась в жаркий отпуск

Популярная блогерша и победительница «Холостяка» прошлого сезона Даша Ульянова не сидит на месте и старается активно развиваться. Так как Даша не стала строить отношения с Максом Михайлюком, она о своей личной жизни теперь молчит и вообще не рассказывает в сети.

Тем не менее, кое-какие данные о себе Даша все же говорит, в том числе и интригует кадрами из жизни. В этот раз девушка поделилась кадром из аэропорта. Похоже, в очередной раз Ульянова решила покинуть Украину и отдохнуть.

По словам пользователей, примечателен тот факт, что сделала это Даша в день, когда у Макса Михайлюка – ее бывшего возлюбленного, родилась дочь от модели – Дарьи Хлистун. В этот самый день девушка решила как раз уехать на отдых, причем в тайный - не раскрывая ни места назначения, ни личность друга, с которым летит.

«А пилотом рейса не Макс случайно будет😂?; Нет, какой Макс, Даша сбегает, у Макса дочь как раз родилась; Да пока Макс стал Отцом, Даша улетает😂; Красивая🤍; Яка красотка😍; Красотка то какая❤; Лучшая😍; beautiful 😻🔥; Good night 💙; Хорошего полёта!; Милая такая 😍; Ваууу какая красотка 😍; Даша, а вы всегда в такой манерности или бываете сама собой?».

Также ранее Даша призналась, что съемки на камеру имеют для нее своеобразный терапевтический эффект.

«Для меня фотосессия - один из способов наладить контакт с собой и своим телом. Я кайфую не только от результата, но и от самого процесса съёмки. Дорогие девчонки, если у вас ещё не сложились гармоничные отношения с собой или есть комплексы, попробуйте устроить себе фото-день», - обратилась Ульянова к своим подписчицам.

Этот пост она сопроводила собственными фотографиями, на которых она максимально раскрылась перед зрителями. Так, Даша позировала совсем без одежды. Она сидела на полу, скрестив ноги и прикрываясь руками.

Напомним, Ульянова показала, какой была до "Холостяка", разница впечатляет: "Ого, такая красивая без надувных...".

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули: «Иди на Холостячку!».

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины: "Невероятная".