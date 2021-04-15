Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, которая победила в "Холостяк-10", показала себя в провокационном образе

Как пишет Politeka.net, жгучая брюнетка не так давно стала победительницей шоу "Холостяк", хотя и не смогла построить отношения с Максом Михайлюком, но стала очень популярной среди украинцев. За девушкой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где красотка радует интересными образами.

В этот раз красотка позировала в черном платье без белья. Даша спустила бретельки наряда, делая снимок максимально зажигательным. Ульяновой пришлось держать рукой бюст, чтобы ничего не засветить на кадрах.

"Можно не выбирать какая лучше", - написала Даша под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "Очень соблазнительно", "Невероятная", "Даша, люблю", "Ах, розы... Розе".

Ранее мы писали, что гимнастка Даша Ульянова показала, насколько изменилась.

Красотка в своем Инстаграм, в котором у нее 309 тысяч подписчиков, опубликовала фото, сделанное много лет назад. Видно, что победительница проекта была немного полнее, чем сейчас, но также явно заметно, что губы красотки стали намного больше.

Напомним, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова смутила видом с опухшим лицом и вторым подбородком

А еще Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" лишила дара речи своими обновленными губами, стали еще больше



