Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк" Даша Ульянова встретилась с бывшей соперницей

В финале проекта Дана и Даша были соперницами, причем девушек друг против друга настраивали сами поклонники. Обе красотки были в центре внимания даже после окончания съемок. И хотя победила Даша, с Максом Михайлюком они расстались из-за того, что он имел отношения на шоу с кем-то из участниц.

А недавно в сети появилось неожиданное видео с двумя финалистками. Как выяснилось, девушки сохранили дружеские отношения не смотря на конфликты и даже общаются по сей день

«Новость дня! Встретилась с той, с кем вы точно не ожидали, что я встречусь», - подметила Дана.

«Ой, я знаю вы меня не любите, фолловеры Даны», - подметила Даша, смеясь.

«Ну почему сразу не любят? Вообще, давай скажем правду! Пришло время признаться, мы дружим и давно уже общаемся, просто не хотели афишировать. И это не первый раз, как мы встречаемся!», - раскрыла правду Дана.

Пользователи сети под видео не стали сдерживать эмоций от увиденного: «Понадували губи, фу...; Ну и молодцы❤️!; Вы супер; Соперницы красотки на вас было классно смотреть одно удовольствие; Умницы и красавицы!!!; 1 апреля чи шо....😂; Вы чудесные; Старуха шапокляк🤮; Та ничё ни круто. Бридятина».

Отметим, сейчас Даша Ульянова занимается гимнастикой и не упускает момента продемонстрировать свои способности. У красотки отличная фигура и прекрасная растяжка, что видно по ее многочисленным фото. Под снимком она решила обсудить с поклонницами важную тему любви к себе.

«Если бы я любила себя.. если бы я себя любила, то принимала бы себя такой, какая я есть со всеми своими проявлениями, если бы я себя любила, то заботилась бы о том, что бы хорошо выглядеть, потому что когда мне нравится мое отражение в зеркале - у меня хорошее настроение, если бы я себя любила, я бы ценила себя и своё мнение, если бы я себя любила , не откладывала бы реализацию своих желаний на потом», - начала красотка.

Напомним, что Ульянова из "Холостяка" без белья спустила бретельку платья, заставив глотать слюнки: "Самая женственная...".

А еще Politeka писала, что победительницу «Холостяка» Ульянову оставили без денег, звезда решилась на откровение: «Уже три года…».

Также Politeka сообщала, что Ульянова "после двух бокалов" откровенно высказалась о новой девушке "холостяка": "От слова "вообще".