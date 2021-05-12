Відома українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла про побачення

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала однією з найпопулярніших телеведучих України. Промениста красуня також побудувала успішну кар'єру актриси театру і кіно. Зараз красуня разом з сім'єю відпочиває в Туреччині, звідки Лілія регулярно показує фото.

Цього разу Лілія показала, як проходить її побачення. На першому фото Ребрик закинула ногу на чоловіка. На інших красуня займалася фітнесом.

"Сьогодні день почався з релаксу))). Звучить красиво:»відпочинок почався з релаксу". Були з чоловіком на побаченні в SPA. Я запросила. У Києві дуже не вистачає часу на те, щоб розслабитися, щоб бути схожим на масаж, але і удвох (це взагалі космос) ... А на відпочинку-саме воно. До того ж всі умови зібрані в одному місці #samaraspa: і фітнес, і йога, і різні масажі, і сауна, і хамам ...

Як ви ставитеся до СПА і фітнесу на відпочинку? Потрібно? Краще лежати весь день біля моря?

Ви за активний або пасивний відпочинок? Що любите? Пишіть, дуже цікаво", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже люблю активний відпочинок. Скрізь побувати і все побачити. Фото незрівнянні", " Активний відпочинок! Але якщо сильно активний, то на наступний день можна і повалятися і поплавати", "Добрий день. Я за активний відпочинок. І повністю з Вами згодна!!! Гарного відпочинку".

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