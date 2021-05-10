"Всем бы так!"

Актриса и ведущая Лилия Ребрик подала хороший пример

Звезда сейчас проводит отпуск в Турции вместе со своим мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочерьми. В этом райском уголке планеты Лилия отметила свое 40-летие. Ведущая похвасталась семейной идиллией у себя в Инстаграм, опубликовав серию свежих фото, передает Politeka.net.

"Дикое спасибо❤️❤️❤️❤️, моя невероятная #дикаясемейка #выходные #майские", - подписала она кадры.

На снимках Лилия позировала в желтом сарафане с безумным вырезом до бедра и смелым декольте. Мужа и дочек звезда принарядила в наряды такого же цвета - вышел яркий ансамбль. На снимках все четверо искренне улыбались и веселились, гуляя по теннистым аллеям роскошного отеля.

Пользователи поздравили ведущую с днем рождения, засыпав комплиментами:

"Вы просто супер пара, пример для подражания, желаю вашей семье здоровья, успехов и долгих счастливых лет жизни))"

"Чудова сім'я♥️♥️♥️ Стільки позитиву від Вас🌸🌿🌺"

"Вы все такие классные! Лилия, просто зажигалочка!🔥"

"Красивая пара! Классная семья ❤️ всегда улыбаются 😍 супер 👏"

"Поздравляем вас Лилечка! 🎁🎉🥰❤️ Вы все такие милые"

"Вы как женщина молодец. Все бы такие были яркие и сияющие женщины, было бы счастье❤️❤️❤️"

"Солнечная семейка!!! ❤️"

"Это бомба🔥🔥🔥😍, шикарный пример для каждой семьи!!!"

Ранее мы рассказывали, Ребрик призналась, что поездка на курорт была неожиданным подарком от ее возлюбленного. Ведущей пришлось с "космической скоростью" собирать чемоданы, чтобы успеть на самолет.

"Проснулась, а за окном - шумит лазурное море, пахнет южным ветром, в воздухе летает аромат крепкого турецкого кофе и моя любимая троица - дикий и девочки - рядом. Такой вот сюрприз сделала мне # дикая семейка!", - делилась она впечатлениями.

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