Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала о свидании
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик стала одной из самых популярных телеведущих Украины. Лучезарная красотка также построила успешную карьеру актрисы театра и кино. Сейчас красотка вместе с семьей отдыхает в Турции, откуда Лилия регулярно показывает фото.
В этот раз Лилия показала, как проходит ее свидание. На первом фото Ребрик закинула ногу на мужа. На других красотка занималась фитнесом.
"Сегодня день начался с релакса))). Звучит красиво: «отдых начался с релакса». Были с мужем на свидании в SPA. Я пригласила. В Киеве очень не хватает времени на то, чтобы расслабиться, чтобы походить на массаж, но и вдвоем (это вообще космос) ... А на отдыхе - самое оно. К тому же все условия собраны в одном месте #samaraspa: и фитнес, и йога, и различные массажи, и сауна, и хамам ...
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Как вы относитесь к СПА и Фитнеса на отдыхе? Нужно? Лучше лежать весь день у моря?
Вы за активный или пассивный отдых? Что любите? Пишите, очень интересно", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:
"Очень люблю активный отдых. Везде побывать и все увидеть. Фото бесподобные", "Активный отдых! Но если сильно активный, то на следующий день можно и поваляться и поплавать", "Добрый день. Я за активный отдых. И полностью с Вами согласна!!! Хорошего отдыха".
Напомним, Лилия Ребрик показала, с кем и как отметила свое 40-летие в Турции
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