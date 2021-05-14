Астролог Павло Глоба дав важливі поради

За словами фахівця, перший літній місяць може скластися не найкращим чином у чотирьох знаків Зодіаку, передає Slovofraza.

Овен

Народженим під цим сузір'ям астролог не радить повністю віддаватися роботі. Глоба каже, що це може стати причиною особистих проблем і навіть втрати коханої людини.

Тілець

За словами астролога, Червень може принести вам проблеми на роботі, але судячи з усього вони будуть не критичними. Тому Тельцями варто не турбується з приводу негараздів на роботі.

Лев

Представникам цього знака Зодіаку доведеться докласти багато зусиль для досягнення успіху і бажаних результатів. Глоба радить не кидати улюблену справу і не опускати руки, оскільки ви все одно опинитеся фаворитом в кінці місяця

Терези

У народжених під цим сузір'ям і червні можливі сімейні конфлікти. Астролог рекомендує бути уважніше до потреб близьких, не забувайте балувати їх.



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