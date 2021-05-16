Марта Адамчук з "Жіночого кварталу" обрадувала яскравим фото

Як повідомляє Politeka.net, Марта Адамчук відома завдяки своїй участі в "Жіночому кварталі". Однак ви раніше могли побачити її в шоу "Голос країни","Х-фактор" і "Танці з зірками".

Незважаючи на щільний графік, дівчина активно веде сторінку в Instagram. Кілька годин тому вона опублікувала там новий знімок.

На свіжому фото співачка постала в спокусливому образі, одягнувшись в чорну облягаючу сукню з відкритими плечима.

Марта підкреслила форми облягаючою сукнею на тонких бретельках і відкритою лінією декольте. Завдяки хайлайтеру, шкіра зірки ніби світиться зсередини, макіяж також зроблений з використанням червоної помади і виконаний в яскравих тонах. Волосся зібране в низький пучок. В якості аксесуарів вона вибрала сережки-гвоздики.

При цьому одна з головних деталей образу – невелика вуаль з трояндою в волоссі, що прикриває її обличчя. Образ вийшов інтригуючим і дуже незвичайним.

Українці оцінили образ та почали обсипати Марту компліментами, при цьому багато з них відзначили, що на фото вона схожа на Кармен – одну з найяскравіших оперних героїнь.

"Вау! Кармен😍 🔥", "яка класна 😍 тобі йде цей образ🔥", "класно тобі йде цей образ😍", "сенсаційна Дама", " дуже красивий".

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