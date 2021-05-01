Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Женского квартала", показала себя в ярком образе

Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук является одной из четырёх певиц "Женского квартала". Девушка не только любит актерское мастерство, но и фотографию, экспериментируя над своими коллегами. Не забывает красотка и о социальных сетях, где подогревает интерес фанатов.

В этот раз Адамчук опубликовала фотографию, в которой позировала в легком полупрозрачном платье, с сумочкой, а глаза прикрыла очками. Девушка стояла на фоне стеклянного здания, радуя улыбкой.

"Сдула пыль с купальника", - написала Марта Адамчук под фото.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Это значит, что море вот-вот откроет для вас свои теплые объятия? Пусть везет", "Люблю", "Невероятная малышка".

Ранее сообщалось, что известная певица Марта Адамчук покорила новым образом в анонсе юмористического шоу.

в своем Инстаграм Марта разместила подборку фотографий, сделанных во время записи нового эфира программы "Женский квартал". В кадр попали не только ведущие "Вечернего квартала" - Евгений Кошевой.

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