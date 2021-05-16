Марта Адамчук из "Женского Квартала" обрадовала ярким фото

Как сообщает Politeka.net, Марта Адамчук известна благодаря своему участию в "Женском Квартале". Однако вы ранее могли увидеть ее в шоу "Голос країни", "Х-фактор" и "Танці з зірками".

Несмотря на плотный график, девушка активно ведет страницу в Instagram. Несколько часов назад она опубликовала там новый снимок.

На свежем фото певица предстала в соблазнительном образе, облачившись в черное облегающие платье с открытыми плечами.

Марта подчеркнула формы облегающим платьем на тонких бретельках и открытой линией декольте. Благодаря хайлайтеру, кожа звезды будто светится изнутри, макияж также сделан с использованием красной помады и выполнен в ярких тонах. Волосы собраны в низкий пучок. В качестве аксесуаров она выбрала сережки-гвоздики.

При этом одна из главных деталей образа – небольшая вуаль с розой в волосах, прикрывающая ее лицо. Образ получился интригующим и очень необычным.

Украинцы оценили образ и принялись осыпать Марту комплиментами, при этом многие отметили, что на фото она похожа на Кармен – одну из самых ярких оперных героинь.

"Вау! Кармен 😍🔥", "Какая классная 😍тебе идёт этот образ 🔥", "Классно тебе идёт этот образ 😍", "Сенсационная дама", "Очень красивая".

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