Співачка Оля Полякова розбурхала публіку радісною звісткою
Як відомо, 37-річна зірка нещодавно лягла в клініку разом зі своєю мамою. Після насиченого відпочинку в Туреччині та травневих святкових застіль жінки вирішили підправити здоров'я спеціальними процедурами і правильним харчуванням.
За тиждень перебування в клініці артистка зменшила у вазі, що відразу ж проявилося на її зовнішності. Полякова сама попросила користувачів звернути на це увагу.
"Подивіться, будь ласка, на моє обличчя...,- звернулася вона, хвалячись. - Я тільки що робила контроль на зважування. Я схудла на три кілограми. До понеділка, коли я буду знімати кліп на одну класну пісню, я буду вже "мінус п'ять"!"
Після клініки, очистивши свій організм від токсинів, Полякова готова знову "кинутися в бій". Зірка записала звернення до українців, опублікувавши його в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
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Полякова пообіцяла влаштувати неймовірне видовище й подарувати безліч емоцій.
"Дорогі мої, улюблені, 22 травня ми нарешті з вами зустрічаємося в Білій Церкві на стадіоні "Трудові резерви". Будемо співати, танцювати, відшльопаю вас по повній! Всіх чекаю, це буде класний концерт, нарешті ми зможемо відірватися у великій компанії на свіжому повітрі", - повідомила вона.
Раніше ми розповідали, Полякова здивувала несподіваним образом, влаштувавши фотосесію на природі. Всі звикли бачити співачку в зухвалих нарядах, з короною на голові та купою блискіток, але не в цей раз. Оля позувала, сидячи в траві у вінку з кульбаб, і сама була схожа на цю ніжну квітку.
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