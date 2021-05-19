Певица Оля Полякова взбудоражила публику радостным известием

Как известно, 37-летняя звезда недавно легла в клинику вместе со своей мамой. После насыщенного отдыха в Турции и майских праздничных застолий женщины решили подправить здоровье специальными процедурами и правильным питанием.

За неделю пребывания в клинике артистка убавила в весе, что сразу же проявилось на ее внешности. Полякова сама попросила пользователей обратить на это внимание.

"Посмотрите, пожалуйста, на мое лицо..., - обратилась она, хвастаясь. - Я только что делала контроль на взвешивание. Я похудела на три килограмма. К понедельнику, когда я буду снимать клип на одну классную песню, я буду уже "минус пять"!"

После клиники, очистив свой организм от токсинов, Полякова готова снова "ринуться в бой". Звезда записала обращение к украинцам, опубликовав его в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Полякова пообещала устроить невероятное зрелище и подарить уйму эмоций.

"Дорогие мои, любимые, 22 мая мы наконец-то с вами встречаемся в Белой Церкви на стадионе "Трудовые резервы". Будем петь, танцевать, отшлепаю вас по полной! Всех жду, это будет классный концерт, наконец-то мы сможем оторваться в большой компании на свежем воздухе", - сообщила она.

Ранее мы рассказывали, Полякова удивила неожиданным образом, устроив фотосессию на природе. Все привыкли видеть певицу в вызывающих нарядах, с короной на голове и кучей блесток, но не в этот раз. Оля позировала, сидя в траве в венке из одуванчиков, и сама была похожа на этот нежный цветок.

Напомним, похудевшая в клинике Оля Полякова нечаянно показала свое настоящее лицо: "Ой, фильтр слетел"

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