Певица Оля Полякова наводит красоту перед съемкой своего нового клипа - даже в клинику легла

Как известно, сейчас 37-летняя звезда находится в особом месте, решив очистить свой организм от токсинов, похудеть и вообще вернуть себе цветущий вид после всех праздников и застолий. Кроме правильного питания (а ее рацион в основном состоит из овощных салатов и фруктов), Ольга проходит ряд процедур.

Во время одной из них звезда себя и засняла, выложив кадры в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Полякова решилась на 3D омоложение лица (косметологическую процедуру неинвазивного омоложения. Свечение лазерного луча воздействует на слои кожи, активизируя клеточную регенерацию. За счет этого кожа обновляется, омолаживается и увлажняется).

"3D омоложение кожи... боже! Но на самом деле это уже 6D. Потому что 3D омоложение у меня изнутри произошло - за пять дней. Детоксикация, а теперь еще и вот это... И в новом клипе я буду бомба!", - радостоно объявила артистка, не сразу заметив, что на ее телефоне, на который она снимала процесс, отключился ее любимый "фильтр".

"Ой, фильтр слетел 😂😂😂", - подписала она кадры, посмеявшись над ситуацией.

Стоит отметить, на кадрах Полякова выглядела пугающе - в расхристанном халате, чепчике и необычных очках для защиты глаз от лазера. А ее лицо блестело от специального вещества, нанесенного перед процедурой.

Ранее мы рассказывали, певица похвасталась, что похудела за время пребывания в клинике. При этом внешний вид у Ольги был несколько изможденный.

"Посмотрите, пожалуйста, на мое лицо... Я только что делала контроль на взвешивание. Я похудела на три килограмма. К понедельнику, когда я буду снимать клип на одну классную песню, я буду уже "минус пять"!", - заявила она.

Напомним, Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике вместе с мамой: "Злючая была, как собака...".

Как сообщала Politeka, Полякова рассекретила настоящий возраст мамы, которой не дают и 40 лет: "Оля, это нереальная красота"