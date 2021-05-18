Популярний Бразильський фанк-співак Mc Кевін одружена всього кілька тижнів тому, помер у неділю, впавши з п'ятого поверху готелю в Ріо-де-Жанейро

23-річна музикант, уроджений Кевін Насіменто Буено, був на балконі в чужому готельному номері, коли сталося нещастя, Daily News.

Згідно з офіційним повідомленням, MC Кевін зупинився в номері на 11-му, але впав з кімнати друга на 5-му поверсі. Він був знайдений біля басейну. Співак помер у лікарні, куди був доставлений в критичному стані.

Поліція опитала друзів, дружину і членів знімальної групи Буено, але нічого підозрілого не з'ясувалося. Слідчі підозрюють, що співак, можливо, намагався стрибнути в басейн, але впав на бетон поруч з ним.

За іншою версією, друзі Кевіна жартома замкнули його в кімнаті з кількома дівчатами, а він спробував перелізти на сусідній балкон, щоб дружина застала його в такій компанії.

Буено, який відправився в Ріо на виступ в суботу ввечері, перед смертю опублікував серію фотографій і відео з готелю. Деякі з них показали його з 33-річною Деоланою Безеррою, адвокатом, з якою він одружився в Мексиці минулого місяця.

Безерра опублікувала фотографію свого весілля на своїй сторінці в Instagram в понеділок з сердечним посланням своєму покійному чоловікові.

"Ти пішов і забрав з собою частину мене. Ти завжди був таким неймовірним... Це несправедливо, що ти так пішов», - написала вона.

Співак почав свою кар'єру в 2013 році і часто співав про життя в бразильських нетрях. У нього більше 1,8 мільйона слухачів на місяць на Spotify і більше 10 мільйонів передплатників в Instagram. Його останній альбом» Fênix " вийшов на початку цього року.

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