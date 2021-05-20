Відома російська актриса Тетяна Проценко, яка запам'яталася глядачам як виконавиця ролі Мальвіни, померла в реанімації
Про подробиці хвороби, яка скосила актрису, пише Стархіт.
Тетяна Проценко пішла з життя у віці 53, за кілька років до цього у неї діагностували онкологію.
"Відзначивши 50-річчя, я дізналася свій страшний діагноз: подвійний рак, та ще й не в першій стадії, з метастазами. "Хіба це зі мною?"- спочатку я не повірила, сторопівши від звалилася на мене загрози. Але в міру усвідомлення в душі розростався страх, який скував до неможливості дихати. Він був схожий на божевілля. І тоді я реально відчула себе на порозі могили...", - розповідала актриса раніше.
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Жінка зважилася на операцію, яка, як усім здавалося, пройшла успішно.
"Тема раку для мене ще гаряча тема, я ще лікуюся, але сподіваюся на милість Бога. За час хвороби моя віра зміцніла у стократ. Господь попустив це випробування, але провів мене над безоднею і знову повернув на землю", - говорила Тетяна.
У Проценка залишилися двоє дітей-Анна (1999) і Володимир (2004), а також чоловік – актор і журналіст Олексій Войтюк.
Саме чоловік повідомив про смерть Тетяни.
«Це сталося о 10:30 ранку сьогодні, вона померла в реанімації в лікарні. Онкологія. Майже три роки вона боролася, і ось, на жаль», - повідомив Олексій Войтюк.
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