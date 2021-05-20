Відома російська актриса Тетяна Проценко, яка запам'яталася глядачам як виконавиця ролі Мальвіни, померла в реанімації

Про подробиці хвороби, яка скосила актрису, пише Стархіт.

Тетяна Проценко пішла з життя у віці 53, за кілька років до цього у неї діагностували онкологію.

"Відзначивши 50-річчя, я дізналася свій страшний діагноз: подвійний рак, та ще й не в першій стадії, з метастазами. "Хіба це зі мною?"- спочатку я не повірила, сторопівши від звалилася на мене загрози. Але в міру усвідомлення в душі розростався страх, який скував до неможливості дихати. Він був схожий на божевілля. І тоді я реально відчула себе на порозі могили...", - розповідала актриса раніше.

Жінка зважилася на операцію, яка, як усім здавалося, пройшла успішно.

"Тема раку для мене ще гаряча тема, я ще лікуюся, але сподіваюся на милість Бога. За час хвороби моя віра зміцніла у стократ. Господь попустив це випробування, але провів мене над безоднею і знову повернув на землю", - говорила Тетяна.

У Проценка залишилися двоє дітей-Анна (1999) і Володимир (2004), а також чоловік – актор і журналіст Олексій Войтюк.

Саме чоловік повідомив про смерть Тетяни.

«Це сталося о 10:30 ранку сьогодні, вона померла в реанімації в лікарні. Онкологія. Майже три роки вона боролася, і ось, на жаль», - повідомив Олексій Войтюк.

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