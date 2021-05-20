Известная российская актриса Татьяна Проценко, которая запомнилась зрителям как исполнительница роли Мальвины, скончалась в реанимации

О подробностях болезни, которая скосила актрису, пишет Стархит.

Татьяна Проценко ушла из жизни в возрасте 53, за несколько лет до этого у нее диагностировали онкологию.

«Отметив 50-летие, я узнала свой страшный диагноз: двойной рак, да еще и не в первой стадии, с метастазами. «Разве это со мной?» — сначала я не поверила, опешив от свалившейся на меня угрозы. Но по мере осознания в душе разрастался страх, который сковал до невозможности дышать. Он был сродни помешательству. И тогда я реально почувствовала себя на пороге могилы…», - рассказывала актриса ранее.

Женщина решилась на операцию, которая, как всем казалось, прошла успешно.

«Тема рака для меня еще горячая тема, я еще лечусь, но уповаю на милость Бога. За время болезни моя вера окрепла во стократ. Господь попустил это испытание, но провел меня над бездной и вновь возвратил на землю», — говорила Татьяна.

У Проценко остались двое детей – Анна (1999) и Владимир (2004), а также муж – актер и журналист Алексей Войтюк.

Именно муж сообщил о кончине Татьяны.

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы» , — сообщил Алексей Войтюк.

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