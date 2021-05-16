Ушел из жизни еще один советский актер и режиссер
Баходыр Юлдашев умер 16 мая. Ему было 75 лет. Трагическое известие сообщили в Агентстве кинематографии Узбекистана.
Причиной смерти мужчины стали последствия инсульта, который он перенес в апреле этого года.
Стоит сказать, что Баходыр Турсунович Юлдашев родился 7 сентября 1945 года в Каттакургане, Самаркандская область, в семье актеров.
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Он известен по таким картинам: "Когда остановилась мельница", "Встреча у высоких снегов", сериал "Огненные дороги", "Золотое руно", "Долгое эхо в горах", "Охота на дракона", "Переворот по инструкции 107", "Алмазный пояс". Выступил режиссером комедии "Непутевый муж".
Также Юлдашев работал главным режиссером Узбекского академического театра имени Хамзы, главным режиссером театра "Молодая гвардия", в Узбекском драматическом театре имени Аброра Хидоятова.
Ранее мы сообщали, не дожила до 60-летия американская актриса Тони Китэйн – звезда сериалов "Санта-Барбара" и "Геракл".
В своем доме в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, умерла известная и весьма скандальная актриса Тони Китэйн. О смерти звезды сообщают американские средства массовой информации со ссылкой на слова подтверждения от дочери актрисы. Известно, что женщина скончалась на 59-м году жизни, не дожив до 60-летия всего несколько месяцев. О причинах смерти дочь актрисы не сообщила.
Напомним, остановилось сердце знаменитого актера, коллеги раскрыли детали: "До последнего продолжал выходить на сцену".
Как сообщала Politeka, ушла из жизни знаменитая актриса, родные раскрыли подробности.
Также Politeka писала, что знаменитая актриса скончалась спустя год после смерти мужа