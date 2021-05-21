У жовтні ще одній групі пенсіонерів підвищать державні виплати
Як пише Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики на Facebook. Найближчим часом у відомстві планують завершити індексацію пенсій, після чого переглянуть частину виплат, які положені пенсіонерам.
Як розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, пенсії в Україні підвищуватимуть двічі. Перший раз виплати зростуть в липні. Будуть підвищені пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Крім цього, збільшаться виплати у людей, яким пенсії були призначені в 2019-2020 роках. Їм призначать доплату в розмірі 100 гривень. Це близько півмільйона людей.
Лазебна додала, що надбавки також чекають на українців, які старші 75 років. Їм підвищать пенсії в жовтні. Їх доплати можуть підвищити до 400 гривень.
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Раніше ми писали, що в Мінсоцполітики розглядали можливість підвищити мінімальну пенсію людям з інвалідністю та виплати ліквідаторам ЧАЕС з інвалідністю. Першим допомогу хотіли підвищити до двох тисяч гривень. Ліквідатори з інвалідністю можуть отримати надбавку в розмірі 40%. Глава відомства підкреслила, що держава повинна підтримати людей, які втратили можливість працювати.
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