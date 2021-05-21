В октябре еще одной группе пенсионеров повысят государственные выплаты

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики на Facebook. В ближайшее время в ведомстве планируют завершить индексацию пенсий, после чего пересмотрят часть выплат, которые положены пенсионерам.

Как рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пенсии в Украине будут повышать дважды. Первый раз выплаты вырастут в июле. Будут повышены пенсии в связи с повышением прожиточного минимума. Кроме этого, увеличатся выплаты у людей, которым пенсии были назначены в 2019-2020 годах. Им назначат доплату в размере 100 гривен. Это около полумиллиона человек.

Лазебная добавила, что надбавки также ждут украинцев, которые старше 75 лет. Им повысят пенсии в октябре. Их доплаты могут повысить до 400 гривен.

Ранее мы писали, что в Минсоцполитики рассматривали возможность повысить минимальную пенсию людям с инвалидностью и выплаты ликвидаторам ЧАЭС с инвалидностью. Первым помощь хотели повысить до двух тысяч гривен. Ликвидаторы с инвалидностью могут получить надбавку в размере 40%. Глава ведомства подчеркнула, что государство должно поддержать людей, которые потеряли возможность работать.

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