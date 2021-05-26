У Кабінеті Міністрів України мають намір ввести санкції проти російських артистів



Як передає Politeka.net, про це свідчить інформація з порядок денний засідання уряду 26 травня.

Причиною введення заборони на в'їзд в Україну протягом трьох років є їх порушення порядку в'їзду в анексований Крим.

У санкційний список потрапили:

Раніше ми повідомляли, що в київському аеропорту "Бориспіль" російську актрису Глафіру Тарханову відмовилися впускати в Україну.

Так, зі столичного аеропорту її видворили, а також заборонили їй в'їзд в Україну на три роки.

Відомо, що актриса грала головну роль в серіалі, який знімали в окупованому Криму для пропагандистського каналу "Росія-1".

Нагадаємо, відомий співак шокував спогадами про "лихих 90»х".

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