У Кабінеті Міністрів України мають намір ввести санкції проти російських артистів
Як передає Politeka.net, про це свідчить інформація з порядок денний засідання уряду 26 травня.
Причиною введення заборони на в'їзд в Україну протягом трьох років є їх порушення порядку в'їзду в анексований Крим.
У санкційний список потрапили:
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Раніше ми повідомляли, що в київському аеропорту "Бориспіль" російську актрису Глафіру Тарханову відмовилися впускати в Україну.
Так, зі столичного аеропорту її видворили, а також заборонили їй в'їзд в Україну на три роки.
Відомо, що актриса грала головну роль в серіалі, який знімали в окупованому Криму для пропагандистського каналу "Росія-1".
Нагадаємо, відомий співак шокував спогадами про "лихих 90»х".
Як повідомляла Politeka, відомий російський співак розповів про те, як втратив для себе Україну.
Також Politeka писала, що Григорій Лепс відверто розповів про хворобу і вразив зізнанням: «навколо ж дівчата».