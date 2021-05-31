Українська реперша Alyona Alyona (Олена Савраненко) продовжує свою серію пародій на різних зірок

Артистка привертає увагу до своєї сторінки в Instagram, копіюючи різних зірок, передає Politeka.net. Реперша вже спародіювала співачок Настю Каменських, Ріанну, Біллі Айліш, Бейонсе та інших зірок.

Цього разу Олена вирішила скопіювати Надю Дорофєєву, повторивши за нею лук і рухи на відео. Артистка зробила два хвостика і схожий макіяж.

Перед цим сторіс Савраненко розповіла, що побувала на вечірці і зустріла там одну зі знаменитостей, і запропонувала вгадати, кого. Люди висловлювали свої припущення, назвавши, в тому числі і ім'я Дорофєєвої.

Alyona Alyona розмістила відео, де "помірялася" красою зі своєю колегою.

"Надя Дорофєєва дуже красива, але ні", - відповіла Олена.

З'явилася і реакція самої Наді, яка поставила кілька смайликів, що сміються.

І, як виявилося, пізніше реперша зустріла на заході телеведучу Катю Осадчу, яка взяла у неї інтерв'ю.

Нагадаємо, в пості, де Alyona Alyona міряється красою з Каменських, вона міркувала про домогосподарок.

На думку артистки, зараз в українському суспільстві існує стереотип, що жінка повинна займатися домашніми справами весь свій вільний час.

"Домашні справи, побут часто знецінюють і вважають «обов'язками» саме жінки. І не дай Бог бути кар'єристкою - відразу невдаха і чоловічененависниця!

Це не справедливо!",- написала тоді артистка і отримала позитивні відгуки в мережі.

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