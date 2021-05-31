Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко)продолжает свою серию пародий на разных звезд
Артистка привлекает внимание к своей странице в Инстаграм, копируя разных звезд, передает Politeka.net. Рэперша уже спародировала певиц Настю Каменских, Рианну, Билли Айлиш, Бейонсе и других звезд.
В этот раз Алена решила скопировать Надю Дорофееву, повторив за ней лук и движения на видео. Артистка сделала два хвостика и похожий макияж.
Перед этим сторис Савраненко рассказала, что побывала на вечеринке и встретила там одну из знаменитостей, и предложила угадать, кого. Люди высказывали свои предположения, назвав, в том числе и имя Дорофеевой.
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Alyona Alyona разместила видео, где "померилась" красотой со своей коллегой.
"Надя Дорофеева очень красивая, но нет", - ответила Алена.
Появилась и реакция самой Нади, которая поставила несколько смеющихся смайликов.
И, как оказалось, позже рэперша встретила на мероприятии телеведущую Катю Осадчую, которая взяла у нее интервью.
Напомним, в посте, где Alyona Alyona меряется красотой с Каменских, она рассуждала о домохозяйках.
По мнению артистки, сейчас в украинском обществе существует стереотип, что женщина должна заниматься домашними делами все свое свободное время.
"Домашние дела, быт часто обесценивают и считают «обязанностями» именно женщины. И не дай Бог быть карьеристкой - сразу неудачница и мужененавистница!
Это не справедливо!", - написала тогда артистка и получила положительные отзывы в сети.
Напомним, Alyona Alyona рассказала о своей необычной особенности
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