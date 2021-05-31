Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко)продолжает свою серию пародий на разных звезд

Артистка привлекает внимание к своей странице в Инстаграм, копируя разных звезд, передает Politeka.net. Рэперша уже спародировала певиц Настю Каменских, Рианну, Билли Айлиш, Бейонсе и других звезд.

В этот раз Алена решила скопировать Надю Дорофееву, повторив за ней лук и движения на видео. Артистка сделала два хвостика и похожий макияж.

Перед этим сторис Савраненко рассказала, что побывала на вечеринке и встретила там одну из знаменитостей, и предложила угадать, кого. Люди высказывали свои предположения, назвав, в том числе и имя Дорофеевой.

Alyona Alyona разместила видео, где "померилась" красотой со своей коллегой.

"Надя Дорофеева очень красивая, но нет", - ответила Алена.

Появилась и реакция самой Нади, которая поставила несколько смеющихся смайликов.

И, как оказалось, позже рэперша встретила на мероприятии телеведущую Катю Осадчую, которая взяла у нее интервью.

Напомним, в посте, где Alyona Alyona меряется красотой с Каменских, она рассуждала о домохозяйках.

По мнению артистки, сейчас в украинском обществе существует стереотип, что женщина должна заниматься домашними делами все свое свободное время.

"Домашние дела, быт часто обесценивают и считают «обязанностями» именно женщины. И не дай Бог быть карьеристкой - сразу неудачница и мужененавистница!

Это не справедливо!", - написала тогда артистка и получила положительные отзывы в сети.

Напомним, Alyona Alyona рассказала о своей необычной особенности

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