Вот это да!

Известная украинская исполнительница Alyona Alyona ответила на самые необычные вопросы поклонников

Певица Alyona Alyona устроила себе выходной, и решила воспользовавшись случаем, пообщаться с поклонниками. На своей странице в Инстаграм она предложила фолловерам задать ей смешные и прикольные вопросы, на которые обещала ответить, пишет Politeka.net.

Вопросы действительно оказались небанальными.

Так, одна поклонница артистки спросила, у одной ли у нее аллергия на солнце.

«Нет, не у тебя одной аллергия на солнце. У меня тоже есть аллергия на солнце. Когда я перегреваюсь, у меня гусиная кожа появляется. Дня на три, а потом проходит», - призналась певица.

Долго дома Alyona Alyona не высидела и отправилась по магазинам, несмотря на погоду.

«А я знаете, от чего чихаю? От того, когда распаковываю что-то новое, от новых упаковок, новой обуви красивой. Особенно когда ее очень много», - рассказала артистка, показав, что как раз примеряет новые кроссовки.

Alyona Alyona призналась, что очень любит ходить за покупками.

«Для меня лучше всего заниматься шопингом. Я – девочка, очень люблю шопинг», - сказала она.

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