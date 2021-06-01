Потужний молитва про дітей-як правильно молитися про захист найдорожчих від пристріту і зваблювання

Молитва про дітей до ангела хранителя:

"Святий Ангелі Хранителю мого чада( ім'я), покрий його твоїм покровом від стріл демона, від очей звабника і збережи його серце в ангельської чистоті. Амінь".

Раніше ми писали про молитву Святій Богородиці-найвідоміша молитва, яка врятувала не одну сотню людей у важких ситуаціях і посилили віру в себе

Якщо опустилися руки, на допомогу завжди прийде віра.

Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна Ти між дружинами І благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Нагадаємо молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.

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