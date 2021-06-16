Російський репер Face розповів про своє ставлення до столиці України

Про це повідомляється на YouTube-каналі журналіста Дмитра Гордона.

"Мені подобається, але єдине, що трохи хвилююче-дивитися різні зображення і монументи. Мене хвилюють такі речі, коли я десь перебуваю", - говорить репер.

Також росіянин розповів, що саме його турбує в Києві.

"Ось поствоенное. Я був у Вірменії і бачив дірки від куль в стінах. Коли я бачу такі речі, то хвилююся і переживаю", - резюмував він.

Крім того ми писали, що російський музикант Андрій Макаревич виступив з концертами в декількох містах Західної України

Макаревич написав на своїй сторінці у Фейсбук, що відвідав Тернопіль, Хмельницький, Рівне, Чернівці та Кам'янець-Подільський. "Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяке захолустье - маленькі міста по 200 000 чоловік. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів", - написав артист. Андрій Макаревич поділився знімками, які зробив під час поїздок в українські міста.

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