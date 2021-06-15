Не Тернопольщине оборвались жизни двух подростков
Ночью 10 июля мальчики отправились на рыбалку, но спустя некоторое время перестали выходить на связь. Их обнаружили только трое суток.
Тела Игоря и Петра нашли почти в одном и том же месте - один был на поверхности, а второго водолазы нашли на дне. Игоря сегодня уже планируют похоронить, сообщает местное издание "20 хвилин".
По предварительной информации, мальчики перекинулись на лодке.
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Мама одного из мальчиков перед тем, как они уходили на рыбалку просила и молила, чтобы они остались дома, но те не послушали.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине, на местном водопаде во время экскурсии утонул шестиклассник.
Мальчик приблизился к водоему, подскользнулся и упал в ледяную воду.
Ребенка пытались спасти педагоги и находящееся рядом люди, но вытащить его на берег удалось лишь спасателям. Медики на месте констатировали смерть малыша.
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