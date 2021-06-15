Не Тернопольщине оборвались жизни двух подростков

Ночью 10 июля мальчики отправились на рыбалку, но спустя некоторое время перестали выходить на связь. Их обнаружили только трое суток.

Тела Игоря и Петра нашли почти в одном и том же месте - один был на поверхности, а второго водолазы нашли на дне. Игоря сегодня уже планируют похоронить, сообщает местное издание "20 хвилин".

По предварительной информации, мальчики перекинулись на лодке.

Мама одного из мальчиков перед тем, как они уходили на рыбалку просила и молила, чтобы они остались дома, но те не послушали.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине, на местном водопаде во время экскурсии утонул шестиклассник.

Мальчик приблизился к водоему, подскользнулся и упал в ледяную воду.



Ребенка пытались спасти педагоги и находящееся рядом люди, но вытащить его на берег удалось лишь спасателям. Медики на месте констатировали смерть малыша.

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