Российский рэпер Face рассказал о своем отношении к столице Украины

Об этом сообщается на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

"Мне нравится, но единственное, что немного волнующе-смотреть разные изображения и монументы. Меня волнуют такие вещи, когда я где - то нахожусь”, - говорит рэпер.

Также россиянин рассказал, что именно его тревожит в Киеве.

"Вот поствоенное. Я был в Армении и видел дыры от пуль в стенах. Когда я вижу такие вещи, то волнуюсь и переживаю”, - резюмировал Face.

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Макаревич написал на своей странице в Фейсбук, что посетил Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы и Каменец-Подольский. "Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту. И очень хороших зрителей", - написал артист. Андрей Макаревич поделился снимками, которые сделал во время поездок в украинские города.

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